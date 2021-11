La Corée du Sud maîtrise 80 % des technologies de la fibre de carbone

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud avance à grands pas dans le domaine des matériaux à base de fibres de carbone. Presqu’un an après avoir lancé le projet de développement de ces matériaux, son niveau technique en la matière a atteint 80 % de celui des principaux pays avancés.C'est le résultat annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie à la Korea Carbon Industry Promotion Agence, située à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord.L’industrie carbone vise à développer des matériaux de qualité comme la fibre de carbone, le graphite synthétique et le graphène, afin de créer de la valeur ajoutée en les appliquant aux produits industriels.Son marché mondial, estimé à 52 mille milliards de wons (38,7 milliards d’euros) en 2019, va connaître une croissance annuelle de 11,8 % pour atteindre 176 mille milliards de wons (131 milliards d’euros) d’ici 2030.Grâce à la coopération public-privé, la Corée du Sud est devenue le 3e pays à avoir réussi la production massive de fibres à carbone et le 4e à maîtriser les technologies liées à ces matériaux, après le Japon, les Etats-Unis et l’Allemagne. Comparé aux autres pays avancés, son niveau technique est estimé à 60 % pour le graphite synthétique, 55 % pour le carbone activé, 90 % pour les nanotubes de carbone et 95 % pour le graphène.Le ministère projette d'investir environ 500 milliards de wons, à savoir plus de 372, 2 millions d’euros dans les développement des technologies fondamentales et la réalisation des études préliminaires de projets de convergence des matériaux carbone adaptés aux demandes industrielles.