Budget 2022 : début des travaux d’ajustement au Parlement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission ad hoc du contrôle et du suivi de l'exécution du budget de l'Etat a entamé aujourd’hui ses délicats travaux d’examen et d’ajustement du budget 2022, présenté par l’exécutif. Le montant s’élève à 604 000 milliards de wons, soit environ 450 milliards d’euros.Un intense bras de fer peut commencer entre la majorité présidentielle et l’opposition, en particulier autour des crédits pour une nouvelle aide au retour à la vie normale post-COVID comme pour une compensation des pertes subies par les petits commerces en raison des restrictions sanitaires prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie.Les deux camps étaient déjà divisés au sein des deux commissions permanentes du Parlement concernées par ces enveloppes.A la commission de l’intérieur et de la sécurité publique, le Minjoo, le parti au pouvoir, avait proposé une hausse de 8 100 milliards de wons pour verser à chaque citoyen 200 000 wons. En revanche, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, s’était clairement prononcé contre ce versement universel pour préconiser d’indemniser seulement les microentreprises lourdement touchés par le coronavirus.Par contre, à la commission de l’industrie et de l’énergie, si les deux bords ont réclamé une augmentation du budget, ils n’ont pas avancé le même chiffre : le premier a parlé de quelque 15 000 milliards tandis que le second de 50 000 milliards de wons.