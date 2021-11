Le risque de corruption dans le domaine de la défense jugé modéré en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est classée 18e parmi 85 pays évalués à l’indice d’intégrité de la défense gouvernementale (GDI) pour 2020 publié aujourd’hui par Transparency International (TI).Le pays du Matin clair a obtenu un score de 59 sur 100, le plaçant dans la catégorie C, à savoir « risque modéré de corruption dans le domaine de la défense ». On retrouve dans cette catégorie le Japon, les Etats-Unis, la Suède et l’Australie. Dans ce classement, 100 points indiquent le risque de corruption le plus faible, tandis que 0 le risque le plus élevé.Le GDI est conçu pour mesurer les risques de corruption dans les institutions de défense et de sécurité dans cinq domaines clés : la finance, les opérations, le personnel, la politique et la passation de marchés.La Corée du Sud figure dans la catégorie B où le risque de corruption est jugé faible dans les domaines du personnel (79 points) et de la politique (75 points) et dans la catégorie C en matière de passation de marchés (62 points). Cependant, son risque de corruption est jugé très élevé dans le domaine opérationnel (13 points), la faisant tomber dans la catégorie F.L'ONG a surtout pointé du doigt le manque d’efficacité du système d’audit externe, une compétition ouverte limitée et la vulnérabilité des manœuvres militaires face à la corruption, entre autres. Elle a ensuite mis en avant la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte contre les irrégularités, afin de prévenir tout échec d’intervention internationale dans des zones de conflit et les pertes d’importants moyens humains.De son côté, Transparency International-Korea a souligné que la Corée du Sud était sur la bonne voie grâce à l’amélioration de ses institutions de défense. Il a tout de même appelé les autorités à œuvrer pour renforcer la transparence des informations.