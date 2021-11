Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont abaissé, au niveau 1 sur une échelle de quatre, leur avertissement pour les voyages de leurs ressortissants dans six pays, dont le Japon et l’Inde.Après une réévaluation du risque lié au COVID-19, l’agence sanitaire américaine de référence a en revanche placé trois autres pays à un niveau de risque maximal. Il s’agit de la République tchèque, la Hongrie et l’Islande.Le département d’Etat américain émet lui aussi sa propre alerte voyage qui s’étale sur quatre niveaux pour les pays étrangers, en prenant compte les avertissements des CDC. Toutefois, il maintient l’archipel japonais a son niveau 3.Quant à la Corée du Sud, elle est toujours classée au niveau 3 aussi bien par le département d’Etat que les CDC.