Budget 2022 : début de l’examen parlementaire

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission ad hoc du contrôle et du suivi de l'exécution du budget de l'Etat a entamé aujourd’hui ses délicats travaux d’examen et d’ajustement du budget 2022, présenté par l’exécutif. Le montant s’élève à 604 000 milliards de wons, soit environ 450 milliards d’euros.Le Minjoo, le parti au pouvoir a continué de faire pression sur les autorités financières pour qu’elles acceptent la proposition de Lee Jae-myung, son candidat à la présidentielle de mars. Celui-ci plaide pour un versement universel d’une nouvelle aide « coronavirus ».Afin de tenter de convaincre le ministère compétent, celui de l’Economie et des Finances, le patron de son groupe parlementaire a indiqué que cette année, l’Etat devrait percevoir des impôts de l’ordre de quelque 50 000 milliards de wons, 19 000 milliards de plus qu’attendus en juillet. Yun Ho-jung est allé jusqu’à demander des excuses du vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, en lui reprochant d’avoir fait une erreur d’estimation des recettes fiscales.Celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Cheongwadae a lui aussi exhorté les élus Minjoo membres de la commission parlementaire à jeter toutes leurs forces pour l’examen du budget.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a rejeté la proposition de Lee, qui l’avait invité à se pencher à la fois sur son initiative et celle de son rival de cette première formation de l’opposition Yoon Seok-youl. Celui-ci insiste sur une compensation des pertes subies par les microentrepreneurs au lieu d’accorder un nouveau soutien financier à tous les citoyens.L’ex-procureur général multiplie également les rencontres avec les députés, anciens ou actuels, du mouvement, avant l’annonce de la composition de son comité de campagne qui sera vraisemblablement pour demain.