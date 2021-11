Suneung J-2 : les autorités prennent de nouvelles mesures

Photo : YONHAP News

Alors que le COVID-19 continue de se propager en Corée du Sud, le concours d’entrée à l’université se tiendra dans deux jours. Pour rappel, il s’agit du deuxième « suneung » organisé sur fond d’épidémie.La distribution des questionnaires a débuté hier dans les 86 zones d’examen dispersées à travers le pays. Les autorités sanitaires ont cependant pris des mesures de précaution. Ils déconseillent ce jeudi les rassemblements pour encourager les bacheliers devant les lieux d’examen.Afin de permettre aux candidats testés positifs au virus de passer le concours, 383 lits d’hôpitaux seront spécialement aménagés. Quant aux élèves mis en quarantaine, ils seront accueillis dans 112 établissements situés dans 86 zones d’examen. La veille du jour J, les centres de dépistage resteront ouverts exceptionnellement jusqu’à 22 heures. Les autorités éducatives soulignent l’importance de se faire dépister en cas d’apparition de symptôme du coronavirus, rappelant que les candidats testés positifs le matin même de l’examen pourront passer leur examen sans aucun problème.De son côté, le ministère des Transports, va ordonner ce jeudi la suspension des atterrissages et décollages des avions entre 13h 05 et 13h 40 afin de garantir le bon déroulement du test de compréhension orale en anglais qui dure 35 minutes. Les avions d’urgence ne sont pas concernés par cette mesure exceptionnelle, seuls le sont 16 vols intérieurs et 63 vols internationaux.