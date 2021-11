Le rebond des recettes fiscales réduit le déficit public

Photo : YONHAP News

Le montant des différents impôts perçus par l’Etat jusqu’au mois de septembre a augmenté de près de 60 000 milliards de wons par rapport à la même période l’an dernier pour totaliser 274 500 milliards de wons. Ce qui devrait porter l’excédent fiscal de l’année à 10 000 milliards de wons. C’est ce qu’on a pu apprendre du dernier numéro de la publication mensuelle du ministère de l’Economie et des Finances sur les finances publiques.Cette embellie fiscale est attribuable notamment à la perception de davantage d’impôt sur les sociétés, de celui sur les revenus et de la TVA, dopés par le redressement de l’économie.Pendant les neuf premiers mois de l’année, le montant des recettes de l’Etat, fiscales et non fiscales, a ainsi atteint 442 400 milliards de wons, et celui de ses dépenses 472 000 milliards. Autrement dit, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 29 600 milliards. Un déficit plus faible que celui d’un an plus tôt.Quant à la dette publique, elle s’élevait à 936 500 milliards de wons jusqu’au mois de septembre.