COVID-19 : la courbe ne s’inverse toujours pas

2 215 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Plus de 70 % de ces nouvelles contaminations ont été recensées à Séoul et ses environs, une région où vit près de la moitié de la population nationale.Le nombre de patients victimes de formes graves a lui aussi progressé de 24 sur une journée pour s’établir à 495, dépassant le cap des 400 pour le 11e jour consécutif. Résultat conséquent : le nombre de décès quotidiens reste à deux chiffres. La Corée du Sud comptabilise désormais un total de 3 137 morts depuis le début de l’épidémie. Ce qui porte à 0,79 % le taux de létalité. Les plus de 80 ans représentent plus de la moitié d’entre eux.Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a convoqué une réunion d’urgence des directeurs de grands centres hospitaliers afin de mobiliser davantage de lits « coronavirus », que ce soit pour les patients en état moins grave ou pour ceux en réanimation.Hier, le taux d’occupation de lits s’élevait à 76 % dans la région de Séoul et à 62 % dans tout le pays.Côté vaccination, jusqu’à hier, 81,8 % de la population a reçu au moins une dose et 78,3 % les deux injections.Le ministre de la Santé a annoncé étudier la possibilité de raccourcir à cinq mois au plus, contre six et huit mois actuellement, le délai entre la deuxième dose de vaccin et le rappel.Concernant le passe sanitaire pour les moins de 18 ans, Kwon Deok-cheol a affirmé qu’il faudrait écouter les opinions de tous les secteurs concernés avant de prendre une décision sur son utilisation.