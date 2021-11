Photo : YONHAP News

A deux jours du suneug, le soleil resplendissait partout dans le pays. De bon augure pour tous les futurs bacheliers ?Ce matin, les températures étaient douces sur l’ensemble du territoire avec un plus bas à 2°C à Chuncheon, dans le nord-est du pays, et un maximum de 12°C à l’île méridionale de Jeju. Cet après-midi par contre, le mercure était nettement plus haut, avec 14°C à Séoul, 16°C à Daejeon et 18°C à Busan.