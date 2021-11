Conférence internationale pour un écosystème de la mobilité plus équitable

Photo : KBS News

A l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin une conférence internationale destinée à discuter des moyens de lutter contre l'abus de position dominante des leaders du marché des applications comme Apple et Google et de promouvoir l'équité dans l'écosystème des applications.A cette occasion, Cho Seung-rae, le député du Minjoo, le parti au pouvoir, s'est exprimé en insistant sur la nécessité d'élaborer des mesures permettant de développer un écosystème de la mobilité durable et innovant. Ce dernier est l'initiateur de l'amendement de la loi sur l’industrie des télécommunications prévoyant d'empêcher les principaux propriétaires de plateformes d'obliger les développeurs d'applications à utiliser uniquement leurs systèmes de paiement. Cho a affirmé que la Corée du Sud, le premier pays au monde à avoir adopté une législation en ce sens, devrait partager ses expériences avec d'autres nations, avant de souligner la nécessité de mettre en place un système de coopération internationale en la matière.Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a fait remarquer que le pays du Matin clair jouait un rôle de premier plan dans la lutte contre le monopole des géants des applications ainsi que dans la promotion d'une concurrence équitable sur le marché, et il a manifesté sa solidarité à l'égard des initiatives prises par Séoul.En effet, le patron de l’éditeur de jeux vidéo américain mène actuellement une bataille juridique contre Apple. Il accuse la marque à la pomme d'imposer aux éditeurs d'utiliser exclusivement son système de paiement et de pratiquer des tarifs abusifs. Lorsque le Parlement sud-coréen avait voté l'amendement de la loi autorisant les développeurs à utiliser ses propres méthodes de paiement, il avait salué la décision de Séoul en indiquant sur son compte Twitter :"Je suis Coréen."Lors de cette conférence étaient également présents Meghan DiMuzio, directrice exécutive de la Coalition for App Fairness (CAF), et Cédric O, secrétaire d'Etat français chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, entre autres.