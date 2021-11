Joe Biden et Xi Jinping préconisent d’éviter un futur conflit

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont parlé hier plus de trois heures par écrans interposés. L’occasion pour eux d’échanger aussi leurs points de vue sur les principaux défis régionaux.Les deux hommes sont alors restés à couteaux tirés sur le sort de Taïwan, la situation des droits humains au Xinjiang et au Tibet ou encore le commerce. Ils ont néanmoins affiché leur convergence sur la nécessité d'éviter le conflit.De fait, le locataire de la Maison blanche a déclaré que « la compétition entre les deux pays ne devait pas se transformer en un conflit, qu’il soit intentionnel ou non ». Et le numéro un chinois a répondu que « la Chine et les Etats-Unis doivent se respecter, coexister dans la paix, poursuivre une coopération gagnant-gagnant ».Quelques heures après ce premier sommet virtuel depuis l’arrivée au pouvoir de Biden, son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a confirmé que l’engagement américain avec l’empire du Milieu s’intensifierait à plusieurs niveaux pour assurer que la concurrence entre les deux puissances ne dégénère pas en conflit.Et d’ajouter que « les deux dirigeants sont convenus qu’ils travailleraient pour envisager d'organiser des discussions sur la stabilité stratégique », à savoir sur les questions liées aux armements.S’exprimant en ligne devant une conférence organisée par le groupe de réflexion américain Brookings Institution, le conseiller présidentiel a également cité la Corée du Nord comme exemple de coopération internationale, un des sujets de discussions entre les deux leaders. Il a alors qualifié de très importante la coordination Washington-Pékin sur ce dossier, évoquant que son pays était toujours prêt à s’engager diplomatiquement avec Pyongyang.Dans ce contexte, certains médias rapportent que les USA étudient la possibilité de ne pas envoyer de délégation gouvernementale aux prochains JO d’hiver qui seront organisés en février prochain dans la capitale chinoise.A ce propos, le porte-parole adjoint de la Maison blanche, Andrew Bates, a fait preuve de prudence, martelant qu’il n’avait rien à ajouter à ce sujet et que cela n’avait pas fait partie de la conversation entre les deux présidents.