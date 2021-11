Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de football sud-coréenne a fait un pas de plus vers la Coupe du monde de 2022. Lors d'un match des phases de qualification asiatique qui s’est tenu aujourd’hui à Doha, au Qatar, elle s’est imposée contre l'Irak 3 à 0.C’est le milieu de terrain Lee Jae-sung qui a ouvert le score à la 33e minute. En deuxième période, le capitaine Son Heung-min a marqué un penalty et Jeong Woo-yeong a ajouté un but, cimentant ainsi la victoire de l’équipe. Il s’agit du 30e but international de Son et du premier pour Jeong.Les guerriers de Taegeuk ont ainsi gagné 14 points avec quatre triomphes et deux matchs nuls, conservant la deuxième place du groupe A.Les deux meilleurs pays des groupes A et B obtiendront automatiquement leurs places pour le tournoi mondial.