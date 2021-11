Moon Jae-in invité au sommet pour la démocratie par Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a convié la Corée du Sud au sommet pour la démocratie qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochain par visioconférence.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré hier qu’il avait reçu une lettre d’invitation en début de semaine et qu’il était en train d’examiner la participation du président Moon Jae-in. Et d’ajouter qu’à ce propos, Séoul était en étroite négociation avec Washington qui aurait invité une centaine d’autres nations.L’organisation de cette réunion internationale fait partie des engagements électoraux de Biden qui ambitionne de rassembler tous les pays démocratiques pour lutter contre l’autoritarisme. Un dispositif censé avoir pour objectif de faire barrage à la Chine et à la Russie.Jusqu’à présent, les principaux alliés des Etats-Unis tels que la Corée du Sud, le Japon et les pays européens ont été évoqués comme éventuels interlocuteurs, mais la liste d’invitation officielle n’a pas encore été dévoilée.