Pénurie d’urée : un total de 11 410 tonnes soumises à l’inspection de pré-exportation en Chine

Photo : KBS News

Une nouvelle rassurante pour la Corée du Sud face à une importante pénurie d’urée.A en croire un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, une demande d’inspection obligatoire de pré-exportation de ce produit chimique a été déposée aux autorités chinoises concernées pour désormais un total de 11 410 tonnes, contre 7 100 tonnes la semaine dernière, pour les véhicules diesel comme ceux à usage industriel.10 310 tonnes font partie des 18 700 tonnes déjà commandées par les entreprises sud-coréennes avant même l’éclatement de la crise et 1 100 tonnes qu’elles ont achetées ultérieurement.Le responsable a assuré que l’inspection était déjà achevée pour une partie de cette quantité et que le pays du Matin clair pourrait la recevoir bientôt. Cependant, à ce jour, il est difficile de préciser la date. Ce qui est certain, c’est que Pékin continuera à effectuer la vérification avant l’expédition du produit en question vers la Corée du Sud.