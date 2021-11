Photo : YONHAP News

Parmi les étrangers qui résident en Corée du Sud, 72,2 % sont complètement vaccinés contre le COVID-19.Selon le ministère de la Justice, le chiffre s’élève à 71,7 % chez ceux qui séjournent légalement, et 74,6 % chez les individus en situation irrégulière. Le taux de couverture vaccinale totale frôle les 78,3 %.La part des étrangers responsables de nouvelles infections journalières a dégringolé à 6,2 % hier contre 21,7 % le 13 octobre dernier.Petit rappel : Afin d’inciter à la vaccination et au test de dépistage des clandestins, le ministère de la Justice a mené une campagne dans les quartiers à haute concentration d’étrangers, et il s’agissait, entre autres, d’accorder des avantages à ceux qui quittent le pays volontairement après avoir être vaccinés tels que l’exemption d'amende et le report des restrictions d'entrée.