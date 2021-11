Photo : YONHAP News

Ce matin, les minimales tournaient autour des 3°C avec un pic négatif à -1°C dans la ville de Chuncheon, au nord de Séoul. Le mercure oscillera entre les 9 et 12°C dans l’après-midi en moyenne sur tout le pays.Les maximales de cette journée seront de 18 °C sur l’île de Jeju, 17°C à Gangneung, 16°C à Busan et 12°C à Séoul.En milieu d’après-midi, le ciel sera légèrement plus couvert ce qui fera baisser la température de quelque degrés.