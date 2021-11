COVID-19 : raccourcissement du délai de 6 mois entre la 2e et la 3e dose de vaccin

Photo : YONHAP News

Face à un inquiétant rebond épidémique après un retour progressif à une vie plus normale depuis le 1er novembre, le gouvernement a finalement décidé de raccourcir le délai de six mois entre la deuxième dose de vaccin anti-COVID et le rappel.Conformément à cette décision, les plus de 60 ans et les personnes vulnérables comme les résidents d’Ehpad pourront désormais réaliser la troisième injection quatre mois après leur dernière dose et un intervalle de cinq mois est nécessaire pour les quinquagénaires.Le Premier ministre a expliqué que les seniors âgés de plus de 60 ans représentent 82 % des patients victimes de formes graves du coronavirus et 97 % des décès. Kim Boo-kyum a d’emblée souligné la nécessité de mobiliser un nombre suffisant de lits d’hôpitaux de soins intensifs et de réanimation, plus particulièrement dans la région de Séoul.Côté bilan quotidien des cas positifs, un total de 3 187 nouvelles infections ont été répertoriées en l’espace de 24 heures. C’est la deuxième fois depuis le début de l’épidémie en Corée du Sud que le chiffre franchit le cap des 3 000. Et le nombre des malades en état grave est porté à 522. Les autorités sanitaires avaient précédemment annoncé qu’elles seraient capables de gérer la situation jusqu’à ce qu’il atteigne les 500.On a par ailleurs appris que le taux de vaccination complète des étrangers vivant dans le pays s’élevait à 72,2 %, contre 78,3 % pour la population totale.