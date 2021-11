Le président du Costa Rica entame dimanche une visite d’Etat en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président du Costa Rica Carlos Alvarado Quesada est attendu à Séoul le 21 novembre pour une visite d’Etat de quatre jours sur l’invitation de son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Il s’agit de son premier voyage en Asie depuis sa prise de fonction en mai 2018.Les deux chefs de l’Etat s’entretiendront en tête-à-tête le 23 novembre. Avec au menu des discussions : la coopération post-COVID ainsi que les dossiers régionaux et internationaux comme la lutte contre le changement climatique.Selon les explications de la Cheongwadae, ce sommet intervient en amont du 60e anniversaire, en 2022, de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, et il permettra à ceux-ci d’établir un partenariat de coopération notamment en matière numérique et écologique.La porte-parole de la présidence Park Kyung-mee a ajouté que l’entrevue Moon-Quesada poserait en même temps les bases pour une plus solide coopération entre le pays du Matin clair et ceux d’Amérique latine.