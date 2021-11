Les EAU cherchent à acheter des M-SAM de conception sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Les Emirats arabes unis (EAU) viennent d’annoncer leur intention d’acheter des missiles sol-air de moyenne portée (M-SAM) de conception sud-coréenne. C’est le ministère de la Défense de cet Etat du golfe Persique qui a fait cette annonce hier sur son compte Twitter, précisant que si tel est le cas, le contrat atteindra 3,5 milliards de dollars.Le missile en question, connu sous le nom de Cheongung, a été développé afin de remplacer des modèles de Tomahawk vieillissants. Il est considéré comme une des armes clé du bouclier antimissile de Corée du Sud (KAMD).Surnommé « Patriot sud-coréen », l’engin est doté notamment d'un radar multifonctions. Il peut intercepter les avions et les missiles ennemis approchant à une altitude inférieure à 40 km. Sa portée maximale est aussi de 40 km.Les médias émiratis ont rapporté que le Cheongung était un des systèmes anti-missiles de moyenne portée les plus sophistiqués au monde et que si le contrat d’acquisition était passé, les EAU seraient le premier pays à l’acheter. Selon le quotidien Gulf Today, les négociations bilatérales en ce sens sont très avancées.