COVID-19 : quel impact la crise a-t-elle sur les relations sociales ?

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus affecte toutes relations humaines et interactions sociales, sauf dans la vie de famille. C’est le résultat d’une enquête réalisée par l’Institut national des statistiques (Kostat), publié aujourd’hui.Concrètement, sur l’impact de la crise sanitaire sur les liens familiaux, 12,9 % des sondés ont affirmé qu’ils s’étaient resserrés. Un chiffre plus élevé que celui des répondants qui ont parlé des conséquences néfastes.Ils sont par ailleurs plus de 35 % à avoir déclaré que le COVID-19 les ont conduits à s’éloigner de leurs voisins ou de leurs amis proches. De même, ceux qui ont fait état de l’aspect négatif sur les relations avec les membres de leurs clubs de différentes activités de temps libre ou encore avec les fidèles de leur religion sont plus nombreux que les personnes ayant indiqué que rien n’avait changé.Les changements dans les relations sociales pesaient aussi sur les comportements de consommation des sud-Coréens. La livraison à domicile de plats vient en tête de la liste avec à peu près 60 %, devant les achats de masques et de gels hydroalcooliques et les activités de temps libre à la maison.Bien entendu, le télétravail, les cours en ligne en sont les premières causes. Depuis le début de l’épidémie en Corée du Sud, en janvier 2020, 16,6 % des salariés ont travaillé à distance et plus de neuf élèves sur dix ont eux aussi suivi les cours en ligne.Les rassemblements publics et privés ont aussi diminué. Même constat pour les voyages dans le pays comme hors des frontières. Quant à la présence aux manifestations culturelles, artistiques et sportives, elles ont reculé de deux tiers. Cela a dégradé les conditions de vie pour 25 % des sondés, soit trois fois plus que deux ans plus tôt.En ce qui concerne l’évolution du revenu et la dette, plus nombreux sont les personnes ayant déploré que leurs revenus aient baissé et leur dette augmenté.Enfin, sept sud-Coréens sur dix préparent leurs vieux jours et le plus grand nombre d’entre eux le font via la cotisation au régime de retraite géré par l’Etat.