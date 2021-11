COVID-19 : la Corée du Sud examinera les risques de l’épidémie toutes les semaines

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen évaluera chaque semaine les risques du COVID-19 pour déterminer la poursuite de la transition progressive vers la vie normale.D'après l'annonce des autorités sanitaires cet après-midi, l’évaluation portera sur trois catégories : « la disponibilité médicale et la prévention », « l’infection au virus » et « la vaccination ». Celles-ci reposeront sur 17 indicateurs dont les cinq principaux sont le taux d’occupation des salles en soins intensifs, le nombre de décès hebdomadaire, le taux de reproduction du virus, le taux cumulé de vaccination et enfin l’efficacité du vaccin.Les examens réguliers se dérouleront sur une période d’une semaine de dimanche au samedi suivant, et aussi toutes les quatre semaines. Le risque sera évalué sur cinq niveaux. En dehors de cela, l’évaluation d’urgence se tiendra lorsque le risque de la propagation est élevé notamment quand le taux d’occupation de lits de soins intensifs dépasse les 75 %.Compte tenu de la différence entre la région métropolitaine de Séoul et le reste du territoire, leur état de lieux sera établi séparément.La passation ou non à la prochaine phase du plan sanitaire « vivre avec le COVID-19 » composé de trois étapes, sera décidé en s’appuyant sur ce résultat et les avis du comité dédié.