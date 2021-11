Suneung 2022 : jour J pour plus de 500 000 candidats

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le jour du « suneung », ce qu’on appelle l’examen d’aptitudes pour les études universitaires et qui permet donc d’entrer à l’université. Il est organisé dans quelque 1 300 établissements scolaires à travers le pays.L’accès à la salle d’examen a été possible à partir de 6h30 et tous les candidats ont dû y arriver à 8h10 au plus tard. Cette année, ils sont à peu près 509 000 à s’y présenter, soit 16 000 élèves de plus que l’an dernier.Contexte sanitaire oblige, ils sont tenus de respecter un certain nombre de règles. Avant d’entrer dans la salle, la prise de température est obligatoire. De même, il faut porter un masque. Ceux qui planchent sur les épreuves dans 112 lieux isolés de tout le pays, eux, doivent porter celui à haute filtration au moins de type KF94. Les candidats testés positifs au COVID-19 passent l’examen dans plus de 380 lits d’hôpitaux ou de centres d’accueil des patients dits « légers ».Mais, contrairement à l’an dernier, ils installent eux-mêmes le plexiglas distribué à la fin de la deuxième épreuve, sur leur bureau respectif, mais seulement pendant leur déjeuner, et le restituent après leur repas.Il est aussi interdit de conserver tous les appareils électroniques, y compris le téléphone portable, dans leur poche et dans leur sac. Ils sont pourtant autorisés à porter une montre analogique sans fonctions de communication ni écran LCD.Bien évidemment, le candidat présente sa convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec sa photographie.Et pour ceux qui se demandent peut-être pourquoi cet examen emblématique de la fin du lycée a lieu en novembre, en Corée du Sud, la rentrée universitaire se fait en mars. Il est organisé une fois par an.Les résultats de l’examen seront dévoilés le 10 décembre.