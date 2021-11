Wendy Sherman se dit satisfaite des concertations avec ses homologues sud-coréen et japonais

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les vice-ministres sud-coréen, américain et japonais se sont retrouvés hier à Washington.Dans une conférence de presse tenue aussitôt après la rencontre, la sous-secrétaire d’Etat américaine a exprimé sa satisfaction à l’égard des consultations des trois pays sur la fin officielle de la guerre de Corée, proposée par le président Moon Jae-in. Wendy Sherman a alors affirmé que ces discussions avaient été très constructives et qu’elles se poursuivraient encore. Sans donner pour autant plus de précision sur leur contenu.La numéro deux de la diplomatie américaine a également annoncé avoir échangé avec ses deux homologues sur les moyens de respecter les règles internationales dans la zone indo-pacifique, plus particulièrement pour la libre navigation dans la mer de Chine méridionale. Une remarque visant, semble-t-il, l’empire du Milieu.Si à l’origine, Sherman, le sud-Coréen Choi Jong-kun et le Japonais Takeo Mori devaient tous trois être présents ensemble à la conférence, ces deux hommes y étaient absents. A ce propos, Choi a fait savoir que son homologue nippon avait alors mis en cause la visite, mardi, du patron de la Police nationale sud-coréenne sur les îlots Dokdo. L’Américaine a expliqué cela par un désaccord entre les deux principaux alliés asiatiques des Etats-Unis sur un sujet qui n’a rien à voir avec leur entretien d’hier.