Faible taux d'emploi des diplômés sud-coréens au sein de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Le taux d'emploi des diplômés universitaires sud-coréens est faible par rapports aux autres pays industrialisés.D’après l’annonce faite aujourd’hui par l'Institut coréen de recherche économique (KERI), le taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 34 ans, titulaires d'un diplôme universitaire n’est que de 75,2 %.Ainsi, la Corée du Sud arrive au 31e rang parmi les 37 économies de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), son taux étant nettement plus inférieur à celui du Royaume Uni (90,6%), de l'Allemagne (88,4%) et du Japon (87,8%).L’institut a également noté que le taux de population inactive sur le plan économique parmi les diplômés universitaires s’élève à 20,3 %, soit le troisième chiffre le plus élevé parmi les Etats de l'OCDE.D’après le KERI, rattaché à la fédération des industries coréennes (FKI), ce faible taux serait attribuable notamment à l'inadéquation grave entre leurs spécialités et les offres emploi et la structure rigide du marché du travail.