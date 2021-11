La Troisième commission de l’Onu condamne toujours les violations des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Cette année encore, et ce pour la 17e année consécutive, la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord. Le gouvernement de Séoul l’a lui aussi approuvée.Adopté hier par consensus, sans vote, le texte fait état de l’inquiétude sur la dégradation de la situation humanitaire au nord du 38e parallèle après la fermeture de toutes les frontières, début 2020. Le pays communiste avait alors invoqué un combat contre le coronavirus.Dans sa résolution, la commission onusienne l’a appelé à lutter contre l’épidémie de manière plus raisonnable. Elle a détaillé qu’il faudrait s’approvisionner en vaccins en coopération avec le mécanisme international COVAX, autoriser le retour des personnels d’organisations internationales et donner la priorité au transport de secours humanitaires.Le texte évoque une nouvelle fois la nécessité de sanctionner les responsables des violations des droits de l’Homme. Depuis 2014, la Troisième commission spécialisée dans les droits humains recommande au Conseil de sécurité de renvoyer la situation nord-coréenne devant la Cour pénale internationale (CPI) et d’imposer des mesures punitives supplémentaires aux dirigeants qui semblent les plus responsables des violations.Sans surprise, le régime de Pyongyang n’a pas tardé à réagir. Son ambassadeur à l’organisation internationale a dénoncé une manœuvre politique et hostile n’ayant aucun rapport avec la défense des droits fondamentaux. Kim Song a martelé que les violations mentionnées dans la résolution n’existaient pas dans son pays.C’est dans ce contexte que le département d’Etat américain vient de décider de maintenir le royaume ermite sur sa liste noire des pays « particulièrement préoccupants » en matière de liberté religieuse, et ce pour la 21e année de suite.