Neutralité carbone 2050 : le gouvernement dévoile son 1er projet de soutien pour les industries concernées

Photo : YONHAP News

Dans son objectif d’atteindre la neutralité carbone 2050, le gouvernement a décidé d’augmenter la production d’électricité à partir des énergies vertes et d’améliorer leur efficacité à travers son soutien sans réserve en faveur de la recherche et du développement (R&D).Telle est la « stratégie de R&D des énergies et des industries relatives à la neutralité carbone », dévoilé hier par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie suite à la 2e réunion d’un comité public-privé chargé de ce dossier.L’exécutif projette également de s’approprier des technologies propres, sans carbone, destinées à être appliquées dans les industries clé, telle que la sidérurgie, la raffinerie ou les semi-conducteurs.Dans cette optique, l’administration s’engage à consacrer à ce domaine plus de 30 % du budget du ministère affecté aux R&D et à entamer le développement de technologies d’envergure en la matière avec d’autres ministères concernés.Pour ce faire, le ministère a considérablement augmenté le crédit concerné de 820 milliards de wons, l’équivalent de 613 millions d’euros, cette année à 1 200 milliards de wons (896 millions d’euros) pour l’an prochain.Dans la foulée, le ministère envisage de rendre publiques, d’ici décembre, ses perspectives de vision et de stratégie pour une transformation d’envergure de l’industrie basée sur la neutralité carbone, en prenant en compte le résultat de cette réunion.