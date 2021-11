Séoul exprime son inquiétude quant à la destruction d’un satellite par Moscou

Photo : YONHAP News

Séoul a fait part hier de son inquiétude à l’égard de la récente destruction par la Russie d’un satellite avec un missile.Le ministère des Affaires étrangères s’est déclaré préoccupé par le tir de missile antisatellite effectué le 15 novembre, en particulier par la création conséquente de nombreux débris spatiaux. Et d’exhorter tous les pays à utiliser l’espace à des fins pacifiques et de manière durable, via un comportement responsable, et à coopérer pour développer des règles internationales en la matière.Dans un communiqué de presse publié le 16 novembre, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir procédé la veille avec succès à un tir visant un vieux satellite soviétique « Tselina-D », en orbite depuis 1982.Selon Moscou, les USA savent bien que ces fragments ne présenteront aucune menace pour les activités spatiales et trois autres nations ont, elles aussi, effectué ces tirs d’essai. Il s’agit des Etats-Unis, de la Chine et de l’Inde.Washington a précédemment accusé Moscou d’avoir mené un tir de missile antisatellite « dangereux et irresponsable ». Le porte-parole du département d’Etat Ned Price a alors précisé que cette opération a « généré plus de 1 500 débris orbitaux traçables ».