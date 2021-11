La représentante américaine au Commerce Katherine Tai aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

La représentante américaine au Commerce (USTR), Katherine Tai, est attendue aujourd’hui à Séoul, deuxième étape de sa tournée asiatique qu’elle a commencée au Japon. Il s’agit du premier voyage en Corée du Sud d’un numéro un de l’USTR en 10 ans.Demain, le visage du commerce américain prendra part à la sixième édition de la réunion du comité commun Séoul-Washington consacré à leur accord de libre-échange, la première en présentiel depuis que les deux pays ont mis en vigueur l’amendement du traité le 1er janvier 2019. Son cinquième volet a eu lieu en avril 2020, alors par visioconférence.Plusieurs préoccupations commerciales des deux parties s’inviteront dans les discussions. Elles concernent notamment la coopération en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs et de commerce numérique, un quota annuel d'exportations de produits sidérurgiques « made in korea » vers les Etats-Unis ou encore de la lutte contre le changement climatique.Vendredi, Tai s’entretiendra aussi avec le ministre sud-coréen du Travail et de l’Emploi, un rendez-vous qualifié de rarissime pour un représentant américain au Commerce. Elle repartira dimanche pour l’Inde.