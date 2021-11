COVID-19 : le nombre de nouvelles contaminations à son plus haut avec 3 292

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a atteint, aujourd’hui, 3 292, soit le plus haut niveau depuis le début de la pandémie.Le nombre de malades dans un état critique a dépassé la barre des 500 pour la deuxième journée consécutive, avec 506, soit 16 de moins qu’hier. Mais 29 nouveaux décès ont été enregistrés.Dans ce contexte, environ 81 % des lits réservés à ces patients sont actuellement occupés et sept lits sur dix dans la province de Gyeonggi et à Incheon. Il reste 408 lits à travers le pays. 4 272 patients asymptomatiques ou souffrants de symptômes légers se font soigner chez eux.Ainsi, le Premier ministre, Kim Boo-kyum, discutera, demain, avec les directeurs de 22 hôpitaux clés de la région de Séoul pour assurer plus de lits destinés aux patients atteints de forme grave.Côté vaccination, 78,5 % de la population a achevé le schéma vaccinal et 82 % a reçu la première dose de sérum.