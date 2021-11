Première rencontre de haut niveau sud-coréano-japonaise depuis l’investiture de Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon se sont entretenus en tête-à-tête hier après-midi (heure locale) à Washington en marge de la 9e réunion trilatérale avec leur homologue américaine.Selon le ministère des Affaires étrangères, Choi Jong-kun et Takeo Mori ont échangé leurs points de vue sur différents dossiers bilatéraux, au cours de cette première entrevue de haut niveau entre les deux parties depuis l’investiture de Fumio Kishida au début du mois.Alors que Mori a protesté contre la récente visite à Dokdo du général Kim Chang-yong, chef de la police sud-coréenne, Choi a clairement indiqué que Séoul ne pouvait accepter aucune revendication de Tokyo sur ces îlots situés en mer de l’Est.De son côté, le haut diplomate sud-coréen a préconisé l'accélération des discussions sur la résolution du différend concernant le travail forcé et l'esclavage sexuel perpétrés par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale, ce à quoi son interlocuteur a appelé « fermement », selon le ministère nippon, à adopter des « réactions appropriées ».Les vice-ministres ont également discuté du dossier nord-coréen, de la coopération trilatérale en matière de sécurité avec Washington et de la coopération bilatérale visant à améliorer le confort des voyageurs dans le cadre des restrictions d'entrée à l’ère du COVID-19.