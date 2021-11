Moon Jae-in prône la réalisation d’une communauté ferroviaire entre les pays Nord-est asiatique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a formulé son souhait de voir s’intensifier la coopération entre la Corée du Sud et ses voisins du Nord dans différents projets, notamment, ceux portant sur la route polaire, la communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est, la prévention des maladies en Asie du Nord-est ainsi que la lutte contre le changement climatique.Moon Jae-in en a fait part dans son discours audiovisuel diffusé à l’occasion du 3e forum pour la coopération du Nord, tenu aujourd’hui à Séoul.Le projet baptisé « Communauté ferroviaire de l’Asie orientale » fait partie du processus de paix de la péninsule proposé par le président Moon le 15 août 2018. Cette initiative, qui concerne six pays de la région, à savoir les deux Corées, la Chine, la Russie, la Mongolie et le Japon, est étroitement liée au projet de connexion des réseaux ferroviaires intercoréens.La « Communauté de la prévention et de la santé », quant à elle, a été avancée par le locataire de la Cheongwadae dans son discours prononcé l’année dernière à l’Assemblée générale de l’Onu.Enfin, le chef de l’État s’est engagé à doubler l’aide public au développement (APD) en matière de santé et de médecine en faveur de ses voisins du Nord. Il a aussi promis de soutenir activement, par le biais de l’APD liée au New Deal Vert, la lutte contre le réchauffement climatique et la transition vers une économie faible en carbone de ces nations du Nord.