Washington et Tokyo réaffirment l’importance de la coopération trilatérale avec Séoul

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et le Japon ont reconfirmé l’importance de la coopération tripartite avec la Corée du Sud pour faire face aux défis mondiaux au 21e siècle.C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du département d’Etat américain se référant à une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères Wendy Cherman et Takeo Mori, un jour après un entretien à trois avec leur homologue sud-coréen Choi Jong-kun. Ned Price a ajouté que Washington et Tokyo avaient aussi réaffirmé leur engagement pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Cette prise de position est intervenue au lendemain de la conférence de presse que la sous-secrétaire d’Etat américaine a tenue seule, mercredi, à l’issue du rendez-vous trilatéral. En effet, le Japonais Takeo Mori l’a boycottée pour contester la visite effectuée la veille par le patron de la Police nationale sud-coréenne, Kim Chang-ryong, sur les îlots Dokdo sur lesquels Tokyo revendique la souveraineté.Le numéro 2 de la diplomatie américaine Wendy Sherman a précisé que ce changement de dernière minute avait eu lieu à cause d’une divergence entre Séoul et Tokyo qui n’avait rien à voir avec la réunion en question. Evitant d’aborder ce sujet, Sherman a tenté de calmer le jeu en préférant souligner que les trois parties avaient eu des discussions constructives et a mis l’accent sur l’importance de la coopération trilatérale à plusieurs reprises.Le vice-ministre sud-coréen Choi Jong-kun a préféré aussi souligner qu’il serait crucial de tenir régulièrement ce genre de rencontre à trois afin de concrétiser la collaboration dans divers domaines.A Séoul, la Cheongwadae a fait savoir hier que le boycott de Tokyo était quelque chose d’exceptionnel, d’autant plus que Dokdo est historiquement, géographiquement et au regard du droit international, de toute évidence le territoire sud-coréen.