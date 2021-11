Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung retire sa proposition d'une nouvelle aide d’urgence

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle 2022, revient sur sa proposition controversée. Fin octobre dernier, Lee Jae-myung avait lancé l’idée de verser une nouvelle aide d’urgence à tous les citoyens d’ici le début de l’année prochaine en vue de réconforter la population éprouvée par la crise du COVID-19.Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le candidat du parti au pouvoir a expliqué son revirement par le fait que cette nouvelle aide pour tous risquait de dénaturer la grande cause, à savoir l’impératif de fournir au plus vite un soutien nécessaire.L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a donc préféré retirer sa proposition, même s’il estime toujours qu’une subvention universelle de secours sous forme de bons d’achat pourrait avoir le double effet d’aider les consommateurs et les commerçants.En contrepartie, Lee a mis an avant la nécessité de relever sensiblement le montant plancher, fixé à 100 000 wons, soit 75 euros, pour indemniser les pertes occasionnées par le coronavirus. ainsi que le budget alloué à la circulation de monnaies locales afin de doper la consommation.En fait, Lee a changé de position suite à une annonce de Park Wan-ju. Selon celui-ci, qui est aussi député et chef de la commission sur l’examen de la politique du Minjoo, après vérification du montant des recettes fiscales supplémentaires dont le versement bénéficiait d’un moratoire et qui sont censées être utilisées pour verser la nouvelle aide d’urgence pour tous, le fonds en question se monte à environ 2 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros, ce qui représente seulement un quart du montant nécessaire.Suite à ce revirement, le Minjoo a estimé que cet épisode illustrait bien la flexibilité dont son candidat officiel à la présidentielle savait faire preuve. Toutefois, l’image de Lee Jae-myung risque d’en prendre un sérieux coup, étant donné qu’il faisait de cette aide d’urgence pour tous avec le revenu universel son cheval de bataille.Le camp d’en face n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer ce rétropédalage. Le Parti du Pouvoir du Peuple(PPP), la première formation d'opposition, a mis en doute les compétences de Lee Jae-myung. Plus dans la nuance, le Parti de la justice, la petite formation progressiste, a souligné qu’il fallait « un leadership bien préparé et confirmé ».