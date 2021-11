COVID-19 : le gouvernement cherche à s’assurer plus de lits dans les hôpitaux

Photo : YONHAP News

En 24 heures, la Corée du Sud fait état de 3 034 nouvelles contaminations au COVID-19, dépassant ainsi pour la troisième journée de suite la barre des 3 000 cas quotidiens.Le nombre de patients atteints de formes graves s’élève à 499.Dans ce contexte, le gouvernement a convoqué d’urgence les directeurs des hôpitaux clé de la région de Séoul pour s’assurer rapidement plus de lits réservés à ces malades. Par ailleurs, la gestion de ces lits s’effectue désormais de manière globale, quelle que soit la région.L’exécutif va également augmenter le nombre des établissements spécialisés en les portant de 12 à 15 pour se procurer plus de 250 lits supplémentaires dans tout le pays. Il envisage aussi de désigner d’autres hôpitaux réservés aux maladies infectieuses pour disposer de 400 lits supplémentaires.Enfin, pour faire face à la recrudescence des nouveaux cas positifs, l’administration mettra de nouveau en place des équipes chargées de vérifier le respect des dispositifs sanitaires. Il a également appelé les établissements scolaires à effectuer leur travail de prévention du fait que tous les élèves retourneront en même temps à l’école la semaine prochaine.Côté vaccination, 78,6% de la population a achevé le schéma vaccinal et 82,1 % a reçu sa première dose de sérum. Les autorités sanitaires projettent de multiplier les rappels de vaccin à domicile auprès des plus de 60 ans.