Hausse de 0,8 % de l’indice des prix à la production en octobre

Photo : YONHAP News

Sur fond de flambée des prix du pétrole et des matières premières, l’indice des prix à la production a progressé de 0,8 % en octobre sur un mois, de 111,27 à 112,21. C’est le 12e mois de suite que ce chiffre enregistre une hausse.En glissement annuel, l’indice grimpe de 8,9 %, soit sa plus forte poussée depuis octobre 2008.Selon la Banque de Corée (BOK), cette augmentation serait également attribuable à la reprise de la demande.Par article, les cours du pétrole brut et des produits dérivés ont bondi de 12,6 % en un mois. Les prix de l’électricité, du gaz et de la vapeur ont également progressé de 2,3 %.En revanche, les prix des produits alimentaires ont enregistré une baisse de 4,7 % par rapport au mois précédent grâce à une abondance de l’offre. Les tarifs des services ont, quant à eux, marqué le pas.D’après un responsable de la BOK, comme les cours de l'or noir et des matières premières affichent une tendance baissière depuis le début du mois, l’ampleur de l’augmentation des prix à la production devrait être réduite.