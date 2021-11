Les chefs du commerce sud-coréen et américain s’entretiennent sur de nouveaux enjeux industriels

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique bilatéral portant sur de nouveaux enjeux économiques tels que les chaînes d’approvisionnement, les technologies, le numérique et le changement climatique. Cela lors de la 6e réunion du comité conjoint Corée du Sud-USA, qui se tenait aujourd’hui à Séoul.Au cours de ce rendez-vous, le ministre délégué au Commerce extérieur et la représentante américaine au commerce (USTR) sont convenus de mettre en place un canal de discussion chargé d’échanger plus en profondeur sur ces sujets dans le cadre de l’accord de libre-échange bilatéral en vigueur depuis en 2012.Yeo Han-koo et Katherine Tai ont également décidé de faire en sorte que ce traité qui fête ses dix ans l’année prochaine continue de jouer un rôle majeur pour relever d’un cran l’alliance et le partenariat entre les deux pays tourné vers l’avenir.Le visage du commerce américain avait contribué à empêcher le retrait de l’ALE Séoul-Washington au Congrès sous Donald Trump. En tournée en Asie, elle est arrivée hier à Séoul depuis Tokyo et s’envolera pour l’Inde ce dimanche.