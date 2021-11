Semi-conducteur pour l’automobile : un grand projet d’investissement dans la R&D

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit d’injecter 9,57 milliards de wons, soit 71 millions d’euros, dans la recherche et le développement (R&D) des puces électroniques destinées aux voitures, d’ici 2025. L'objectif est d’instaurer au plus tôt un réseau d’approvisionnement national et d’assurer les technologies nécessaires.Cette mesure a été dévoilée, hier, lors de la 16e réunion sur les BIG3 de la croissance innovante, à savoir les futurs véhicules, la biomédecine et les puces non-mémoire. Elle est intervenue alors que les constructeurs automobiles sud-coréens souffrent d’une grave pénurie de semi-conducteurs destinés aux véhicules, accusant un retard de production de quelque 120 000 unités jusqu’au mois dernier. Le gouvernement craint que la crise ne se prolonge jusqu’au second semestre 2022.Dès l’année prochaine, la Corée du Sud se lancera dans la R&D de semi-conducteurs pour automobile à buts spécifiques (par exemple pour les véhicules électriques, les voitures à conduite autonome, les véhicules à l’hydrogène et les véhicules utilitaires) et de systèmes sur une puce (SoC) réservés à la gestion des batteries des véhicules électriques.Par ailleurs, le pays envisage d’investir 25 milliards de wons, soit 18,5 millions d’euros, entre 2022 et 2024 pour mettre en place un système d’évaluation et de certification des semi-conducteurs pour véhicules.En janvier prochain, l’exécutif analysera l’écosystème national du semi-conducteur automobile et établira une feuille de route visant à donner les grandes directrices pour renforcer la compétitivité nationale.Le gouvernement s’est déjà engagé à apporter un soutien important aux PME dites « fabless », c’est-à-dire celles spécialisées dans la conception de leurs propres produits pour en confier la fabrication à des sous-traitants.Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a promis d’aider les entreprises locales à prendre 10 % du marché mondial dans ce secteur d’ici 2030. Selon lui, l’exécutif instaurera un système de soutien adapté à chaque étape de la vie des entreprises, comme l’entrée dans le marché, la fabrication et les débouchées, afin de promouvoir le développement de 3 000 « fabless » et cinq « licornes ». Une licorne est une startup innovante dont les actifs ont une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.