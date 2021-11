Kim Jong-un appelle à renforcer l’autonomie du pays

Photo : KBS News

Sur fond d’aggravation de la crise économique, le dirigeant nord-coréen a sommé les participants à la Conférence du mouvement des trois révolutions, à savoir l’idéologie, la technologie et la culture, à mieux déployer cette politique dans tout le pays.D’après l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, Kim Jong-un a fait part de son intention de mieux appliquer cette politique dans une lettre envoyée aux participants de la 5e Conférence des pionniers du mouvement des trois révolutions inaugurées hier à Pyongyang.Dans ce document, le jeune leader a annoncé avoir décidé de mener cette campagne au niveau des municipalités et des entreprises, en mettant en place des musées des trois révolutions dans chaque province.Dans la foulée, Kim III a appelé à renforcer l’autonomie face au cumul des difficultés économiques, reprochant notamment aux cadres de ne pas avoir confiance en eux.La Conférence des trois révolutions a lieu tous les dix ans depuis 1986. Toutefois, étant donne la situation catastrophique dans laquelle est plongé le régime, elle a été convoquée seulement six ans après la tenue de la précédente édition.