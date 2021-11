La Corée du Sud prend part dans la construction d’un nouvel aéroport péruvien

Photo : YONHAP News

Au Pérou, le chantier du nouvel aéroport sera lancé, ce vendredi matin, heure locale, à Chinchero. Il servira de porte d’entrée pour le fameux site touristique de l’ancienne cité inca Machu Picchu. Pour réaliser ce projet, Lima a choisi le savoir-faire sud-coréen.C’est en 2019 que la Corée du Sud a obtenu le marché du bureau de gestion de projet (PMO) en la matière, alors que le pays sud-américain avait lancé un appel à un projet intergouvernemental.Par ailleurs, Hyundai Engineering & Construction a décroché deux contrats du projet péruvien pour une somme totale de 700 milliards de wons, soit 520 millions d’euros, l’un pour aménager le terrain nécessaire et l’autre pour réaliser la construction de l’aéroport de Chinchero.Le nouvel aéroport devrait entrer en service à l’horizon 2025 et sera capable d’accueillir environ cinq millions de voyageurs par an.Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, la Corée du Sud pourra faire de sa participation à ce projet une belle opportunité pour renforcer sa compétitivité dans la perspective d’autres contrats à décrocher sur les marchés d’Amérique centrale et latine, deux régions à fortes demandes en BTP et en infrastructures.