Squid Game : le compositeur de la musique récompensé par les HMMA

Le compositeur de musique de la série à succès sud-coréenne de Netflix « Squid Game », Jung Jae-il, a reçu hier le prix du Hollywood Music In Media Awards (HMMA) dans la catégorie musique de série.C’est la première fois qu’un sud-Coréen est à l’honneur du HMMA, une remise de prix qui récompense les artistes de musique, de la télévision, du cinéma et des documentaires.Les autres candidats en lice avec le musicien sud-coréen étaient les compositeurs de « Halston » et « Maid » sur Netflix, « Loki » et « WandaVision » sur Disney + ainsi que « Physical » et « Ted Lasso » sur Apple TV+.Jung n’est pas un néophyte dans le milieu de la musique de film, il a déjà composé la musique des films primés « Parasite » et « Okja », tous deux réalisés par Bong Joon-ho.