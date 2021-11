Une agence de voyage fait la promotion du marathon de Pyongyang 2022

Photo : YONHAP News

Un tour-opérateur pour voyage en Corée du Nord fait une promotion liée au marathon 2022 de Pyongyang ainsi que des produits touristiques dérivés, alors que le régime de Kim Jong-un montre des signes de réouverture de ses frontières avec la Chine.Si l’on en croit une information dévoilée aujourd’hui, sur le site web de Koryo Tours, basé à Pékin, le marathon international de Pyongyang devrait se tenir le 10 avril 2022. L’agence sera le partenaire de voyage officiel et exclusif de cette course à pied.Le voyagiste a déclaré que les coureurs amateurs pourraient participer à différentes épreuves : le 5 km, le 10 km, le semi-marathon ou le marathon dans les rues de la capitale nord-coréenne.Cependant, l’agence a rappelé que tous les autres circuits touristiques en Corée du Nord étaient toujours suspendus et qu’il fallait également attendre la levée des restrictions pour confirmer la tenue du marathon programmé.