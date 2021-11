Moon Jae-in se déclare préoccupé par le rebond des nouveaux cas de coronavirus et regrette sa politique immobilière

Photo : YONHAP News

Le président de la République a mené hier soir un débat télévisé national sur le plateau de la KBS pendant 100 minutes. Ce deuxième dialogue avec la population depuis un peu plus d’un an a été diffusé en direct dans l’ensemble du pays.Le panel a été constitué de 300 citoyens : 200 complètement vaccinés contre le COVID-19 et 100 autres en ligne. Le choix des participants à ce débat est intervenu en fonction de leur âge, sexe et lieu de résidence. Les membres du cabinet y étaient aussi présents à distance.Pour commencer, le président Moon s’est dit heureux de pouvoir mettre en œuvre un passage progressif à la vie normale pour les citoyens qui ont tant souffert de la pandémie.Crise sanitaire oblige, de nombreuses questions concernaient des mesures incitatives à la vaccination, le développement de traitement par voie orale ou le renforcement des services médicaux publics.Concernant le chômage chez les jeunes, le président Moon a précisé que le taux d’embauche était nettement supérieur aux années passées, avant de s’engager à améliorer la qualité de ces emplois qui laissent à désirer.Le numéro un sud-coréen est revenu sur la flambée des prix de l’immobilier considéré comme une débâcle de sa politique, ce qu’il regrette le plus. Il s’est ainsi engagé à faire de son mieux jusqu’à la fin de son mandat pour pallier à cette crise.