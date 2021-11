Lee Jae-yong se rend à la Maison blanche et au Congrès américain

Photo : YONHAP News

En visite au Canada et aux Etats-Unis depuis une semaine, Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics a rencontré de nombreux hauts financiers et députés américains tout comme des leaders des entreprises de la technologie.Selon le premier conglomérat sud-coréen, Lee Jae-yong s’est entretenu, vendredi, heure locale, avec des hauts officiels de la présidence américaine, afin d’échanger sur les moyens d’améliorer la sécurité des approvisionnements en semi-conducteurs et le rôle que son entreprise pourrait jouer en la matière. Il s’agit notamment d’un projet d’investissements pour la construction d’une nouvelle usine de puces mémoires aux Etats-Unis.La veille, l’héritier de l’ « empire Samsung » s’est rendu au Congrès américain pour rencontrer des députés chargés du projet de loi élaboré pour soutenir des fabricants de semi-conducteurs sur le sol américain. L’occasion pour lui de plaider pour l’adoption de cette législation d’incitation au développement du secteur.Lee s’est ensuite envolé pour l’ouest du continent où se trouvent les grandes firmes du numérique étatsuniennes. Il s’est entretenu samedi avec Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Leurs discussions portaient sur la coopération dans les semi-conducteurs et le mobile tout comme dans le metaverse et la réalité augmentée. Ils ont également évoqué « la nécessité d’élargir l’écosystème des logiciels ».Depuis leur rencontre à la Sun Valley Conference 2016, les deux leaders économiques continuent leur échange et lors de la visite de Nadella à Séoul en 2018, ils se sont penchés sur l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage, deux secteurs clé de la 4e révolution industrielle.Lee a également visité le siège d’Amazon. En effet, Samsung Electronics et le géant américain du commerce en ligne ont des partenariats autour du HDR10+, l’une des technologies incontournables pour les écrans de téléviseur, développée par la firme sud-coréenne. Qui plus est, les téléviseurs intelligents de Samsung sont équipés d’Alexa, l’assistant personnel intelligent mis au point par Amazon.Selon le milieu économique du pays du Matin clair, le voyage de Lee aurait pour objectif de restaurer les réseaux avec les entreprises étrangères coupés pour un certain moment et de chercher de nouvelles sources pour la croissance de son groupe.