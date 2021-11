Le Minjoo et le PPP restructurent leur comité électoral

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle 2022 continue de faire son déplacement en province. Lee Jae-myung a cherché à séduire les électeurs des provinces de Chungcheong le week-end dernier. Hier, il s’est rendu au cimetière national de Daejeon et s’est recueilli notamment sur les tombes où sont enterrés les militaires décédés lors du bombardement de l’île de Yeonpyeong par la Corée du Nord en 2010. Lee a déclaré ne jamais accepter la provocation unilatérale de Pyongyang.Le même jour, les députés Kim Young-joo et Lee Kwang-jae ont présenté leur démission du poste de co-président du comité électoral du parti au présidentiel. En tout, trois personnes ont quitté cette fonction depuis que Lee Jae-myung a affiché son intention de réformer cet organisme dans le cadre d’opérer un changement au sein de la formation. Il souhaite que son comité réagisse dans l’immédiat avec un esprit rapide, contrairement à celui d’antan, lent et peu sensible.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), première force de l'opposition, les ex-présidents du comité d’urgence Kim Chong-in et Kim Byong-joon ainsi que son patron actuel Lee Jun-seok vont prendre les rênes de la campagne électorale. C’est son candidat à la présidence Yoon Seok-youl qui a fait cette annonce hier.Quant au comité de préparation de la nouvelle ère, une sous-structure indépendante visant à trouver une entente avec les centristes et gauchistes, il sera dirigé par Kim Han-gil, l’ancien président du Minjoo et une personnalité représentative anti-Moon. Un choix visant à convaincre les électeurs qui aspirent à l’alternance politique mais qui hésitent encore à voter pour Yoon.Par ailleurs, le matin même, l’ancien procureur général a dénoncé sur les réseaux sociaux que le gouvernement de Moon Jae-in a, en réalité, détruit les emplois du pays contrairement à ce qu’il prétend.