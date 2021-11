Golf féminin : Ko Jin-young sacrée Joueuse de l'année

Photo : YONHAP News

La golfeuse sud-coréenne Ko Jin-young vient de remporter le dernier tournoi du LPGA de la saison, au Championnat du groupe CME qui s'est déroulé au Tiburon Golf Club en Floride.Ko a terminé le dernier jour du tournoi en rendant une carte de neuf coups sous le par, avec neuf birdies et aucun bogey. Elle a ainsi décroché la victoire avec un résultat final de 23 coups sous le par, devançant sa rivale japonaise Nasa Hataoka d'un coup. Il s'agit de son 2e titre consécutif dans ce championnat, et de sa 5e victoire de la saison.Grâce à cette belle performance, la sud-Coréenne a gagné, pour la deuxième fois après celui de 2019, le titre de Joueuse de l'année, devançant l’Américaine Nella Korda, la numéro 1 mondiale.Ce n'est pas tout. Ko s’est vu décerner le prix de la plus grande récompense en espèce. Elle est ainsi devenue la première golfeuse sud-coréenne à empocher le pactole le plus conséquent pour la 3e année consécutive.Ce succès a d'ailleurs marqué la 200e victoire dans l'histoire du golf du pays du Matin clair.