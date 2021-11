Plus de la moitié de sud-Coréens estiment que la pandémie prendra bientôt fin

Photo : YONHAP News

52 % des sud-Coréens considèrent que la pandémie de COVID-19 ne va pas tarder à s’arrêter, un pourcentage au-dessus de la moyenne mondiale.C'est ce que nous apprend une enquête réalisée par le cabinet Ipsos à la demande du Forum international sur la sécurité d'Halifax (HISF) entre le 24 septembre et le 8 octobre dernier. 22 016 personnes issues de 28 pays ont été sondées.Dans le détail, la proportion de ceux qui pensent voir la fin de l'épidémie pour bientôt s'élève à 45 %, soit 12 points de plus que l'an dernier. La part des sud-Coréens qui exprimaient cette opinion a augmenté de 23 points. Cette tendance est la plus marquée en Arabie saoudite et en Inde avec respectivement 79 % et 77 %. En revanche, les Américains, les Australiens, les Japonais et les Canadiens portent le regard le plus sceptique.A propos de la nécessité de la fermeture des frontières pour endiguer le virus, 56 % des interrogés y ont consenti, en baisse de 12 points. La Malaisie arrive en tête avec 85 %, suivie de l’Inde et de la Turquie. Quant à la Corée du Sud, elle se classe 20e sur 28 en enregistrant 48 %, soit une baisse de 10 points.Les meilleurs élèves dans la bataille contre la crise pandémique sont la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Allemagne et la Suède avec plus de 70 % chacun. Le pays du Matin clair obtient 58 %, un pourcentage similaire à celui de la France et du Royaume-Uni.D’après Ipsos, l’opinion est divisée concernant le fait que l’épidémie a été canalisée à l’échelon mondial, mais l’optimisme gagne du terrain.