BTS : « Butter » à l’honneur du prix de l'enregistrement de l'année des Hitmakers 2021

Photo : YONHAP News

Le clip des Bangtan Boys a remporté vendredi dernier, heure locale, le prix de l'enregistrement de 2021 décerné par la liste des Hitmakers du magazine américain Variety, a annoncé hier son agence Big Hit Entertainment.Selon le magazine, le tube « Butter », mis en ligne en mai dernier, a connu un vif succès mondial, interprété par l'équipe composée de sept artistes dont RM, leader du groupe sud-coréen.Pour rappel, le boys band du pays du Matin clair a déjà été distingué par Variety, remportant le titre du groupe de l'année en 2020. Il s'agit de la première récompense pour les artistes sud-coréens par la revue spécialisée dans l’industrie du spectacle.Variety prime les compositeurs, les producteurs et les éditeurs, entre autres, qui ont contribué à créer les chansons les plus consommées pendant l'année. La remise des prix aura lieu le 4 décembre prochain.A noter aussi que le septuor est nommé aux AMA dans trois catégories : Artist of the Year, Favorite Duo or Group et Favorite Pop Song.