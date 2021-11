COVID-19 : les écoles rouvrent entièrement leurs portes

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont évalué le niveau de risque de COVID-19 de la semaine dernière à « élevé », à savoir 4 sur une échelle de 5. Séoul et ses régions environnantes sont classés au niveau maximal alors que le reste du territoire est au rang « moyen ».La Corée du Sud a enregistré 2 827 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Un niveau légèrement inférieur à celui de la veille, mais un record pour un dimanche. Le nombre de patients en état grave s'est établi à 515. Celui de personnes décédées a augmenté de 24 pour cumuler 3 298 avec un taux de létalité de 0,79 %.Le taux d’occupation de lits de soins intensifs était de 70 % sur tout le territoire et 85 % à Séoul. Jusqu’à présent, un peu moins de 80 % des habitants sont complètement vaccinés et ce chiffre frôle les 91 % chez les plus de 18 ans.Parmi les individus recommandés de recevoir la troisième dose tels que les personnes âgées, 25 %, soit 1,8 million s’en sont fait administrer.A la suite de la réduction de l’intervalle entre les deuxième et troisième doses à quatre mois pour les résidents des EPHAD, le gouvernement mettra à disposition un plus grand nombre de personnels pour accélérer la vaccination.A partir d’aujourd’hui, les écoles primaires, les lycées et les collèges de tout le pays ouvrent, de nouveau, totalement leurs portes. Cependant, les établissements scolaires situées dans la capitale et dans sa couronne peuvent réguler le nombre d’élèves en présentiel de manière flexible.Le gouvernement remettra en service son équipe conjointe du contrôle spécial pendant un mois face au relâchement des citoyens suite aux mesures de « vivre avec le COVID-19 ».Par ailleurs, près de 2,6 millions de doses de vaccin Pfizer achetées directement auprès du laboratoire américain seront livrées dans le pays cet après-midi.