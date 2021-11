633 startups sud-coréennes dépassent les « 100 milliards de wons » de chiffre d’affaires

Photo : YONHAP News

633 sociétés parmi les jeunes pousses sud-coréennes ont enregistré l'an dernier chacune plus de 100 milliards de wons de chiffre d'affaires, soit un peu plus de 74 millions d'euros. Il s'agit d'une hausse de 16 unités en glissement annuel.Selon le ministère sud-coréen des PME et des Startups, le total des chiffres d'affaires de ces 633 startups représentent 151 000 milliards de wons, une somme équivalant à 112 milliards d'euros. Il se situe à la 4e place derrière le groupe Samsung, Hyundai Motor et SK.Il s'agit d'une évolution de 10,9 %. Une hausse d'autant plus significative qu'en raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des grandes entreprises du pays dont les trois premières citées précédemment, ont vu leurs chiffres d'affaires diminuer.Le bon résultat des startups serait dû à leur forte présence dans les secteurs médical, pharmaceutique, et informatique.Elles abritent au total 242 000 employés, soit le plus grand nombre derrière le premier conglomérat de Samsung.17 startups, soit deux de plus par rapport à 2019, ont franchi le seuil des 1 000 milliards de wons, approximativement 745 millions d'euros. Les nouveaux entrants sont SD Biosensor, un fabricant de kits de dépistage du nouveau coronavirus et Seegene qui produit des réactifs du dépistage du virus.Le ministère rend publique tous les ans la liste des jeunes pousses dites « 100 milliards de wons », et envisage d'organiser un concours, auprès des étudiants en master et des doctorants, pour primer les meilleures études d'analyse de ces petites entreprises innovantes.