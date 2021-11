JCS : intrusion des avions de combats dans la zone de défense aérienne de a Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Neuf avions militaires dont deux chinois et sept russes ont pénétré, vendredi, dans la zone d’identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ) en mer de l’Est.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les aéronefs y sont entrés séparément en fin de matinée avant de la quitter près dix minutes plus tard. Ils n’ont, néanmoins, pas violé l'espace aérien territorial de la Corée du Sud.Après cet incident, Pékin a déclaré à Séoul via le téléphone rouge que cette entrée faisait partie d’un l’entraînement militaire. Pourtant, Moscou qui ne dispose pas encore de ligne de communication avec Séoul n’a fait aucune notification en la matière. Le JCS considère à priori qu’il s’agissait d’un exercice conjoint de ces deux alliés.Avant leur pénétration, les forces militaires du pays du Matin clair se sont préparées aux situations imprévues en déployant les chasseurs F-15K et KF-16. A cette occasion, un avion ravitailleur KC-330 a été mobilisé pour la première fois pour une opération tactique.En décembre 2020, 19 avions militaires de la Chine et de la Russie avaient déjà envahi la KADIZ.A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a exprimé son regret quant à leur nouvelle intrusion sans préavis, et les ont appelés à éviter que ça se reproduise.